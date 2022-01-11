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НБКИ объявляет о запуске новой модели скоринга на основе искусственного интеллекта

11.01.2022 10:40
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Запущена принципиально новая система оценки заемщиков (скоринга) на основе искусственного интеллекта, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Разработка позволяет существенно повысить точность прогнозных оценок по сравнению с существующими алгоритмами. Банки смогут сократить расходы на первичную обработку заявок, повысить точность прогнозных оценок и в 1,6 раза уменьшить дефолтность розничных кредитов.

Новая система скоринга позволяет прогнозировать вероятность 90-дневной просрочки в перспективе 12 месяцев, 60-дневной — за шесть месяцев и 30-дневной — за три месяца после выдачи кредита; повысить точность прогнозной оценки вероятности дефолта заемщика на 15—20%; более чем в полтора раза уменьшить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле; снизить стоимость потребительских кредитов.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, традиционные алгоритмы построения скоринговых моделей дают стабильный результат, но уже заметно уступают новейшим достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Новая система способна повысить качество всех розничных кредитов, а кредиторы смогут лучше предсказывать поведение своих клиентов, уменьшат дефолтность портфеля, что позволит сделать кредиты более выгодными для заемщиков.

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