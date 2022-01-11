​Александр Пахомов вступил в должность главы Почта Банка

Александр Пахомов вступил в должность президента — председателя правления Почта Банка после согласования ЦБ РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее его кандидатуру одобрил наблюдательный совет банка.



«Почта Банк — это перспективный проект, не имеющий аналогов на российском рынке. Здесь работает профессиональная команда, которая сумела выстроить успешный бизнес. Для меня возглавить первый почтовый российский банк — интересный опыт и новый вызов. Впереди большой путь и масштабные цели. Нашу общую задачу вижу в том, чтобы упрочить достигнутые на рынке позиции, сохранять прибыльность и устойчивость бизнеса и в конечном счете сделать так, чтобы в самых разных уголках нашей страны Почта Банк оставался банком первого выбора для многих россиян», — подчеркнул Пахомов.

Как рассказали в банке, Александр Пахомов обладает большим опытом в управлении финансовыми институтами на разных этапах их развития. До прихода в Почта Банк работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Также являлся членом наблюдательных советов страховой компании «Росгосстрах», Росгосстрах Банка, компании «Открытые цифровые решения», Бинбанка. Ранее отвечал за ключевые направления деятельности и отдельные бизнес-проекты ВТБ 24: работа в региональной сети, реорганизация функции по работе с проблемными активами, бизнес на территории Москвы и Московской области.

Дмитрий Руденко, возглавлявший Почта Банк с момента создания (ранее — Лето Банк), перешел на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе «Пушкинской картой».