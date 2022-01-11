В Якутии направили в суд дело о мошенничестве на 177 млн рублей

Расследование уголовного дела в отношении группы лиц во главе с бывшим генеральным директором Фонда развития предпринимательства Якутии находится на завершающей стадии, сообщается на сайте СК РФ по региону. Так, два жителя Якутска, являющиеся участниками ОПГ, обвиняются в совершении тяжких преступлений, ущерб от которых составил 177 млн рублей.

По данным ведомства, мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

«Следователи установили, что таким образом обвиняемые по поддельным документам оформили 66 фиктивных займов на выдачу денежных средств Фондом государственной поддержки на общую сумму свыше 177 млн рублей, тем самым похитили средства, предназначенные на поддержку бизнеса (в том числе в период пандемии коронавируса). В последующем они легализовали указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовным делам в отношении двух участников преступного сообщества прокурором Республики Саха (Якутия) утверждены обвинительные заключения, они направлены в суд. Расследование уголовного дела в отношении организатора и остальных участников преступного сообщества находится в стадии завершения.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведенной прокуратурой и МВД по республике. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось в том числе сотрудниками УФСБ.