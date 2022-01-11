Цены на квартиры в новостройках в Московском регионе могут вырасти на 10% в 2022 году

В 2022 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 10%, а спрос — снизиться на 20%, сообщают аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Так, за год средняя стоимость «квадрата» в новостройках «старой» Москвы выросла на 23% (плюс 1% за декабрь), на присоединенных территориях — на 26% (плюс 2% за декабрь), в Подмосковье — на 22% (плюс 2,5% за декабрь). Предложение увеличилось на 19% (плюс 4,5% за декабрь), на 22% (плюс 0,5% за декабрь) и 1% (плюс 0,4% за декабрь) соответственно.

По данным аналитиков, серьезное увеличение цен произошло из-за роста себестоимости строительства, а также из-за вызванного программой льготной ипотеки высокого спроса, который не снизился даже на фоне ужесточения условий кредитования — из-за страха дальнейшего повышения ставок и подорожания. В 2021 году было заключено на четверть больше ипотечных сделок, чем в 2020 году.

Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов отметил, что в настоящее время в сегменте новостроек наблюдается пресыщение. «Текущие цены не позволяют покупателям приобретать жилье в прежних объемах, каких-либо рекордов не ожидается. При этом вывод новых проектов сохранится на высоком уровне. Если раньше рынок был дефицитным, то сейчас он постепенно переходит в равновесное состояние, предложение увеличивается», — сказал он.

«После очередного и не последнего повышения ключевой ставки мы можем увидеть забытые двузначные проценты по ипотеке в банках, что, в свою очередь, сократит долю сделок по таким кредитам. До 1 июля 2022 года спрос на новостройки будет поддерживаться с помощью государственной программы льготной ипотеки по сниженной ставке в 7% годовых. При существующем уровне цен в столице 3 миллиона рублей — слишком маленькая сумма кредита. Однако программой могут воспользоваться покупатели, желающие приобрести квартиры в Московской области», — пояснил директор департамента новостроек «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Эксперт отметил, что 2022 и 2023 годы будут тяжелыми для рынка недвижимости. По словам Кочеткова, рынок недвижимости опять может стать рынком покупателя, если застройщики вместе с банками не станут продолжать совместное сотрудничество по субсидированию ипотеки.