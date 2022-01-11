В РСА опровергли информацию о резком росте стоимости ОСАГО в регионах

Информация о резком росте стоимости ОСАГО в регионах, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, сообщает Российский союз автостраховщиков. Там подчеркнули, что 9 января вступило в силу новое указание Банка России о тарифах на ОСАГО, в котором в том числе массово снижены территориальные коэффициенты. Так, из 262 территориальных коэффициентов по ОСАГО для автомобилей снижены 143 коэффициента, без изменений осталось 45 коэффициентов. Снижение коснулось практически всех крупных населенных пунктов.



В том числе коэффициенты снижены в Москве (с 1,9 до 1,8), Московской области (с 1,63 до 1,56), Санкт-Петербурге (с 1,72 до 1,64), Ленинградской области (с 1,27 до 1,24), Уфе (с 1,72 до 1,64), Казани (с 1,9 до 1,8), Екатеринбурге (с 1,72 до 1,64), Нижнем Новгороде (с 1,72 до 1,64), Челябинске (с 1,99 до 1,88), Самаре (с 1,54 до 1,48), Омске (с 1,54 до 1,48), Ростове-на-Дону (с 1,72 до 1,64), Красноярске (с 1,72 до 1,64), Воронеже (с 1,45 до 1,4), Перми (с 1,9 до 1,8), Волгограде (с 1,27 до 1,24), Самаре (с 1,54 до 1,48).

Из городов-миллионников коэффициент территории не снизился только в одном городе — Новосибирске, где он остался на прежнем уровне (1,63). Новосибирская область долгое время оставалась одним из регионов с высоким уровнем риска мошеннических действий в ОСАГО, но по итогам девяти месяцев 2021 года, после активно начатой работы по противодействию мошенничеству с участием представителей страховых компаний и властей региона, ситуация начала улучшаться.

Как поясняют в РСА, повышение территориального коэффициента коснулось в первую очередь небольших населенных пунктов, относящихся к регионам из «красной» зоны рейтинга регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) — то есть регионов, наиболее подверженных рискам страхового мошенничества в ОСАГО.

Так, немного выросли территориальные коэффициенты по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в Республике Ингушетия (в Малгобеке — с 0,82 до 0,88, в Назрани — с 0,64 до 0,76, в прочих населенных пунктах — с 0,64 до 0,76), в Чеченской Республике (с 0,64 до 0,76), в Республике Дагестан (в Буйнакске, Дербенте, Каспийске, Махачкале, Хасавюрте — с 0,73 до 0,9, в прочих городах и населенных пунктах — с 0,64 до 0,84).