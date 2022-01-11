Акционер «Уралсиба» Людмила Коган получила 100% «Интерлизинга» и влила в компанию 500 млн рублей

Ключевой акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган стала единоличным собственником компании «Интерлизинг» и увеличила ее капитал на 500 млн рублей, свидетельствуют материалы лизингодателя.

Группа компаний «Интерлизинг» во вторник, 11 января, распространила сообщение об увеличении своего капитала в конце прошлого года на 500 млн рублей.

«В декабре 2021 года учредителем ООО «Интерлизинг» Коган Л. В. было произведено увеличение капитала компании на 500 млн рублей», — объявили в «Интерлизинге», уточнив, что с учетом полученной прибыли общая величина собственных средств группы на конец 2021 года приближается к 4 млрд рублей по МСФО, а увеличение показателя за год составило почти 1,5 млрд рублей.

«Достигнутый уровень капитализации позволит компании в 2022 году обеспечить значительные темпы роста лизингового портфеля, сохраняя при этом показатели финансовой устойчивости на высоком уровне», — подчеркивается в релизе.

«Увеличение капитала позволит «Интерлизингу» продолжить активное развитие, одновременно наращивая свою долю на рынке лизинговых услуг и инвестируя средства в создание новых продуктов, цифровизацию бизнеса, реализацию других стратегических инициатив», — прокомментировал финансовый директор «Интерлизинга» Евгений Кочуров.

Как следует из материалов на сайте компании, увеличение капитала «Интерлизинга» на 500 млн рублей было осуществлено в виде предоставления ей субординированного займа; сделка прошла 29 декабря 2021 года. Займодавцем указана Коган Людмила Валентиновна. В сообщении отмечается, что «за пользование суммой займа заемщик уплачивает займодавцу проценты», при этом относительно срока исполнения обязательств по сделке уточняется, что она бессрочная.

Напомним, что базирующаяся в Санкт-Петербурге и работающая также в других регионах России компания «Интерлизинг» была включена в состав банковской группы «Уралсиб» в июне 2020 года. Крупнейшими владельцами и банка, и компании выступают члены семьи бизнесмена Владимира Когана, который ушел из жизни в июне 2019 года. Его сыну Ефиму Когану до недавнего времени, в том числе на момент увеличения капитала «Интерлизинга» за счет субординированного займа, принадлежало 90% компании, а оставшиеся 10% были у вдовы бизнесмена Людмилы Коган, которая владеет долей в 81,81% банка «Уралсиб».

«Интерлизинг» 30 декабря раскрыл информацию о снижении днем ранее доли Ефима Когана в компании с 90% до нуля и увеличении доли Людмилы Коган с 10% до 100%.



В апреле 2020 года Центробанк утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению «Уралсиба» (ранее эту роль выполнял Владимир Коган).