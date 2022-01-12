Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции

Российские фондовые индексы растут в начале основных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 792,7 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,49% — до отметки 1 603,32.

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова: цены на нефть стабильны после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в небольшой плюс, отыгрывая улучшение глобальных настроений, после чего, вероятно, перейдут в фазу консолидации в ожидании переговоров с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы», — комментирует эксперт.



Рубль немного сдает позиции: на 9:53 курс доллара расчетами «завтра» составил 74,5025 рубля (плюс почти 5,25 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 84,7 рубля (плюс 2,5 копейки).