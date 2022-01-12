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Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль сдает позиции

12.01.2022 10:02
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские фондовые индексы растут в начале основных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 792,7 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,49% — до отметки 1 603,32.

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова: цены на нефть стабильны после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в небольшой плюс, отыгрывая улучшение глобальных настроений, после чего, вероятно, перейдут в фазу консолидации в ожидании переговоров с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы», — комментирует эксперт.

Рубль немного сдает позиции: на 9:53 курс доллара расчетами «завтра» составил 74,5025 рубля (плюс почти 5,25 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 84,7 рубля (плюс 2,5 копейки).

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Комментарии

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Б.Е.С.
12.01.2022 10:49
<p>да в целом до 17 числа будет боковой ветер в сторону рубля и его волатильности. без всякого серьезного просидания. </p>
<p>после чего можно ожидать высокие амплитуды со стороны спекулятивного ветра до 77-80 (верхней границы) и 74.5 (нижней границы). </p>
0

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