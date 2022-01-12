Мау назвал методы для роста реальных доходов населения в 2022 году

В ближайшие годы рост реальных доходов населения в России возможен при определенных факторах. Об этом в интервью ТАСС заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

По словам Мау, сегодня задача реальных доходов является наиболее важной по сравнению со всеми другими. «Она более важна, чем номинальные цифры экономического роста и даже чем инфляция. Другое дело, что это сильно взаимосвязанные показатели. При высокой инфляции падают реальные доходы. Но и если инфляция жестко подавлена, то уходит в ноль не только она, но и замедляется рост экономики. А значит, и реальные доходы, скорее всего, будут падать», — отметил он.

Как рассказал ректор РАНХиГС, в этом смысле важен разумный уровень инфляции, который позволяет наращивать благосостояние. «Это требует искусства экономической политики, очень аккуратной денежной политики и таргетированной социальной политики. В этом смысле исключительно важны решения президента и правительства, связанные с социальным казначейством, связанные с целевой поддержкой малообеспеченных семей, семей с детьми, связанные с тем, что в условиях кризиса прежде всего поддержка оказывается не предприятиям, а людям и семьям. А если поддержка оказывается предприятиям, то тем, которые более всего связаны с людьми и семьями, то есть тем, которые сохраняют занятость», — сказал Мау.

Экономист уверен, что в этом смысле нужна таргетированная экономическая политика, которая ориентирована на социальные вопросы, причем не только из соображений благотворительности. «Это связано и с эффективным спросом на товары внутреннего производства. То есть политика, которая стимулирует внутренний спрос и, соответственно, внутреннее предложение. И это как раз и есть тот набор мер, который есть в правительственной программе и в решениях, принимавшихся в последнее время. Они как раз нацелены на это, и это абсолютно понятно: ведь именно реальные доходы, именно благосостояние являются ключевым вызовом экономик последнего десятилетия», — заключил Мау.