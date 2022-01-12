Минфин в январе направит на покупку валюты и золота 586 млрд рублей

Минфин в январе направит на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке».

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2022 года на уровне 493,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2021 года составило 92,7 млрд рублей. Значительная корректировка по итогам последних месяцев обусловлена опережающим ростом экспортных цен на газ, поясняют в Минфине.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 585,9 млрд рублей», — указано в сообщении.



Как уточняется, операции будут проводиться в период с 14 января 2022 года по 4 февраля 2022-го, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 36,6 млрд рублей.

