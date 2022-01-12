Все новости

Минфин в январе направит на покупку валюты и золота 586 млрд рублей

12.01.2022 12:23
1 921
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минфин в январе направит на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке».

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2022 года на уровне 493,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2021 года составило 92,7 млрд рублей. Значительная корректировка по итогам последних месяцев обусловлена опережающим ростом экспортных цен на газ, поясняют в Минфине.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 585,9 млрд рублей», — указано в сообщении.

Как уточняется, операции будут проводиться в период с 14 января 2022 года по 4 февраля 2022-го, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 36,6 млрд рублей.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора