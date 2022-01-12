НБКИ: выдача потребкредитов выросла на 5% в декабре

В России в декабре 2021 года было выдано 1,64 млн потребительских кредитов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2020-го, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. За весь прошлый год было выдано 16,85 млн потребкредитов или на 14,9% больше, чем в 2020-м. По сравнению с «допандемийным» 2019 годом выдача потребкредитов сократилась на 13,3%.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (90,1 тыс. ед.), Московской области (79,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (64,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (55,2 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (54,4 тыс. ед.).

Наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов продемонстрировали Санкт-Петербург (+14,7%), Москва (+14,5%), Московская область (+14,3%), а также Ставропольский (+12,6%) и Пермский (+10,8%) края. В некоторых регионах количество выданных потребкредитов сократилось, в том числе в Алтайском крае (-7,4%) и Оренбургской области (-1,4%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в декабре количество выданных потребкредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% от общегодовой выдачи. Последний месяц года – «высокий сезон» в розничном кредитовании, связанный с близостью новогодних праздников, — всегда много распродаж, подарков, и, соответственно, спрос на кредиты растет, отметил эксперт.