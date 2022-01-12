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Эксперты: число кибератак в мире выросло на 50%

12.01.2022 15:40
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Эксперты зафиксировали в прошлом году увеличение числа кибератак на корпоративные сети на 50% в неделю по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании Check Point Research. Исследователи отметили, что пик атак был в декабре (925 нападений на организацию в неделю).

Больше остальных пострадали организации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Самый высокий процент кибератак по сравнению с прошлым годом наблюдается в Европе. Среди самых атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований (увеличение числа атак на 75%), количество атак на организации из сферы здравоохранения выросло на 71%, на IT сервис-провайдеров — на 67%, на организации из сферы коммуникаций — на 51%, из государственной и оборонной сферы — на 47%.

По словам менеджера по сбору данных об угрозах в Check Point Software Technologies Омера Дембински, пик атак в конце года связан с попытками использования уязвимости в распространенной библиотеке Log4j, некоторые ключевые социальные секторы попали в список наиболее атакованных. Эксперт ожидает, что эти цифры только увеличатся в 2022 году, так как злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-вымогателей. Даже самые простые меры, такие как установка исправлений, сегментация сетей и обучение сотрудников, могут сделать мир более безопасным, считает Дембински.

Под угрозой сейчас крупные организации по всему миру, сайты правительств, а также большая часть Интернета.

 14.12.2021 13:50

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