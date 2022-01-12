Эксперты: число кибератак в мире выросло на 50%

Эксперты зафиксировали в прошлом году увеличение числа кибератак на корпоративные сети на 50% в неделю по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании Check Point Research. Исследователи отметили, что пик атак был в декабре (925 нападений на организацию в неделю).

Больше остальных пострадали организации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Самый высокий процент кибератак по сравнению с прошлым годом наблюдается в Европе. Среди самых атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований (увеличение числа атак на 75%), количество атак на организации из сферы здравоохранения выросло на 71%, на IT сервис-провайдеров — на 67%, на организации из сферы коммуникаций — на 51%, из государственной и оборонной сферы — на 47%.

По словам менеджера по сбору данных об угрозах в Check Point Software Technologies Омера Дембински, пик атак в конце года связан с попытками использования уязвимости в распространенной библиотеке Log4j, некоторые ключевые социальные секторы попали в список наиболее атакованных. Эксперт ожидает, что эти цифры только увеличатся в 2022 году, так как злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-вымогателей. Даже самые простые меры, такие как установка исправлений, сегментация сетей и обучение сотрудников, могут сделать мир более безопасным, считает Дембински.