Минфин разместил ОФЗ-ПД на 16,5 млрд рублей при спросе в 37,9 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 12 января, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 16,524 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса равнялся 37,971 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89,222% от номинала, средневзвешенная цена — 89,2638% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,94% годовых.
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