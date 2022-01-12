Минфин разместил ОФЗ-ПД на 16,5 млрд рублей при спросе в 37,9 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 12 января, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 16,524 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса равнялся 37,971 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89,222% от номинала, средневзвешенная цена — 89,2638% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,94% годовых.