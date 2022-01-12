Минфин разместил ОФЗ-ИН на 12 млрд рублей при спросе в 26,2 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 12 января, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 12,042 млрд рублей. Объем спроса составил 26,28 млрд рублей.
Цена отсечения составила 94,9% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0824% от номинала, выручка от размещения — 11,554 млрд рублей.
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