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Верховный суд может проверить контроль качества аудита

13.01.2022 09:01
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Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Впервые в истории российского аудита Верховный суд (ВС) может рассмотреть вопрос контроля качества предоставления соответствующих услуг, пишет «Коммерсант». Так, отраслевая саморегулируемая организация (СРО) собирается оспорить решения нижестоящих инстанций в отношении проверки одного из своих членов.

СРО «Аудиторская ассоциация «Содружество» (АСС) в конце декабря прошлого года подала жалобу в Верховный суд на определение апелляционного суда Московского округа по спору организации с Линаром Калимуллиным, сотрудником компании «М.И.-Аудит». Суть спора в следующем — в ноябре 2019 года СРО провела внешний контроль качества работы (ВККР) аудиторской компании, в результате которой в работе Калимуллина были выявлены «существенные неустранимые нарушения». В итоге компании была выставлена оценка «4», что означает более частые проверки со стороны СРО. Как заявил сам Калимуллин, в его работе не было нарушений, а низкая оценка могла быть выставлена исключительно из-за разных подходов к трактовке стандартов аудита. Аудитор оспорил решение ВККР, но проиграл в первой инстанции. Однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону истца, указав, что факт нарушения со стороны аудитора не доказан, и в итоге отменили решение СРО.

В кассационной жалобе в Верховный суд ААС указала, что выводы апелляционного суда и суда окружной кассации не соответствуют представленным доказательствам, так как и в отчете о проверке «М.И.-Аудит», и в листе оценки профессиональной деятельности аудитора «прямо приведен перечень нарушений, которые были выявлены в результате проверки качества». Кроме того, СРО указала, что права аудитора не были нарушены — трудовой договор между Калимуллиным и «М.И.-Аудит» был расторгнут вскоре после проверки, поэтому более частые проверки аудиторской организации «не затронут интересы истца».

По словам гендиректора ААС Ольги Носовой, СРО подала кассационную жалобу в ВС, чтобы не допустить злоупотребления правом со стороны аудиторов, которые, нарушая стандарты аудита и не имея возражений по существу проверки, оспаривают результаты проверки качества аудита исключительно по формальным признакам.

По данным СРО ААС, в настоящее время на рынке работает 3,37 тыс. компаний. Согласно отчету за 2020 год, ВККР были проведены в отношении 542 компаний, причем в 372 случаях они не получили высшую оценку. Плата за проведение проверки колеблется от 29,6 тыс. рублей (при отсутствии выручки) до около 1 млн рублей (при выручке от 1 млрд рублей).

Аудиторы и юристы называют спор прецедентным и считают, что он будет иметь важные последствия для рынка аудита вне зависимости от решения ВС. «Этот спор покажет аудиторам, которые не согласны с решением СРО, что оспорить его возможно, и покажет им, как доказывать свою позицию в суде», — отметила заместитель руководителя «Финэкспертизы» Наталья Борзова. Ранее аудиторы хоть и обжаловали решения СРО, но до ВС разбирательства не доходили. При этом Носова добавила, что «раньше аудиторы могли перейти в те саморегулируемые организации, где проверку пройти легче, а сейчас переходить некуда и требования едины для всех».

Но участники рынка отмечают, что выводы проверяющих о некачественном аудите вполне могут быть и неверны. По словам управляющего партнера ФБК Grant Thornton Алексея Терехова, в проведении ВККР возможен и конфликт интересов, так как аудиторы проверяют друг друга и не исключены случаи, когда контролер намеренно ставит низкие оценки. Вместе с тем получение низкой оценки при ВККР влечет серьезные репутационные риски для аудитора и его компании, а самая низкая оценка означает исключение из реестра, пояснил партнер КПМГ в СНГ Кирилл Алтухов.

В январе 2022 года вступили в силу изменения в законе о Банке России, согласно которым регулятор получает полномочия допуска на финансовый рынок компаний, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР).

 10.01.2022 20:04

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