Все новости

Премьер РФ рассказал о постоянном обновлении списка востребованных в РФ профессий

13.01.2022 12:20
1 276
2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума.

«Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования», — подчеркнул российский премьер.

Мишустин отметил роль стартовавшей осенью программы «Приоритет-2030», которая помогает государству в подготовке специалистов и внедрении новых знаний и технологий в экономику. «Осенью стартовала программа «Приоритет-2030», которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу», — заключил он.

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

10.01.2022 21:21

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Незабудка1
13.01.2022 13:26
<p>Ну айти, самая востребованная сейчас. Ну учите школьников. В 21 году 5 регионов, обещали в 22 все остальные. Однако опять еще 5((</p>
<p>Минцифры в топку!</p>
0
Б.Е.С.
13.01.2022 13:45
<p>Незабудка1,</p>
<p>правильно, давайте каждого (из всез поступающих) будем учить на it-специалиста.</p>
<p>а потом переучивать 40 млн. молодых специалистов-выпускников (ибо это не 1 и даже не 3000 человек) на другие специальности - повара, механики, станочники, сварщики, товароведы и т.д.</p>
<p></p>
<p>ВОТ ТОЛЬКО ДАВАЙТЕ ИЗ ВАШЕГО КАРМАНА!</p>
0

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86