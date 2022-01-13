Премьер РФ рассказал о постоянном обновлении списка востребованных в РФ профессий

Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума.
«Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования», — подчеркнул российский премьер.
Мишустин отметил роль стартовавшей осенью программы «Приоритет-2030», которая помогает государству в подготовке специалистов и внедрении новых знаний и технологий в экономику. «Осенью стартовала программа «Приоритет-2030», которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу», — заключил он.
Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.10.01.2022 21:21
Комментарии
<p>Минцифры в топку!</p>
<p>правильно, давайте каждого (из всез поступающих) будем учить на it-специалиста.</p>
<p>а потом переучивать 40 млн. молодых специалистов-выпускников (ибо это не 1 и даже не 3000 человек) на другие специальности - повара, механики, станочники, сварщики, товароведы и т.д.</p>
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<p>ВОТ ТОЛЬКО ДАВАЙТЕ ИЗ ВАШЕГО КАРМАНА!</p>