Премьер РФ рассказал о постоянном обновлении списка востребованных в РФ профессий

Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума.

«Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования», — подчеркнул российский премьер.

Мишустин отметил роль стартовавшей осенью программы «Приоритет-2030», которая помогает государству в подготовке специалистов и внедрении новых знаний и технологий в экономику. «Осенью стартовала программа «Приоритет-2030», которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу», — заключил он.