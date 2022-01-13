Минцифры планирует частично компенсировать IT-стартапам затраты на облачные сервисы

Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам, заявил в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Максим Паршин.

В ноябре прошлого года Минцифры РФ запустило программу, по которой предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. К концу года по программе было продано более 100 тыс. лицензий.

«В процессе реализации этой меры мы поняли, что для третьего пакета мер поддержки по такой же схеме можно для IT-стартапов, в частности, компенсировать доступ к облаку, к облачным решениям», — сказал Паршин.

По его словам, с одной стороны, это даст стартапам дополнительный стимул для развития, с другой — поддержит отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.

В сентябре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тыс. и составило почти 15 тыс. Позднее он заявил, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать в 2022 году.