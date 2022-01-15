​«СберСтрахование» запустило страхование от особо опасных заболеваний

Дочерняя компания «Сбера» «СберСтрахование» запустила программу страхования от особо опасных заболеваний, сообщила пресс-служба кредитной организации. По условиям программы «Защита от серьезных болезней» пациентам доступно лечение в России и за рубежом, в том числе в течение 120 дней после окончания срока действия полиса.



Новый продукт включает в себя риски возникновения онкологии, необходимости проведения кардио- и нейрохирургических операций, а также трансплантации костного мозга. Клиентам доступно два варианта программы: первый предполагает лечение на территории России, второй — в России, Испании, Южной Корее, Израиле, Турции. В случае если лечение не может быть проведено на территории стран, указанных в договоре, оно будет организовано в другом государстве.

Страховое покрытие также различается в зависимости от варианта программы. В первом случае лимит по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составляет 6 млн рублей, а по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. По второй программе лимиты составляют 20 млн рублей и 85 млн соответственно.

«Мы желаем нашим клиентам здоровья, однако если вдруг при очередном обследовании будет диагностирована опасная болезнь, то «СберСтрахование» не только оплатит лечение, но и полностью его организует, — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова. — Мы подберем нужную больницу, оплатим проезд к месту лечения для пациента и одного сопровождающего, а также проживание, поможем оформить необходимые документы, окажем визовую поддержку. Важно, что в покрытие входит оплата медикаментов на время амбулаторного лечения, а также психологическая поддержка пациента. Это позволит создать для клиента наиболее комфортные условия на пути к выздоровлению, а родственникам поможет сберечь силы, нервы и время, позволив сконцентрироваться на самых значимых вопросах».

Полис оформляется на три года, при этом оплата проводится каждый год равными суммами. Тариф зависит от варианта программы и возраста клиента. Застраховать можно как взрослого до 67 лет, так и ребенка от 0 лет.