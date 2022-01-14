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Основные фондовые торги в РФ стартовали в плюсе, рубль отыгрывает потери

14.01.2022 10:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские фондовые индексы растут в начале основных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 706,81 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,35% — до отметки 1 537,47.

Сегодня утром ожидаем попыток отыгрыша части вчерашних потерь, написал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре до начала основных торгов. Эксперт допускает, что в результате этого индекс Мосбиржи может попытаться выйти в район 3 700 пунктов.

«Однако в дальнейшем продажи могут вновь возобладать, что приведет к уходу российского рынка под вчерашние минимумы. Инвесторы продолжат отыгрывать рост геополитических рисков и воспользуются утренним отскоком как возможностью сократить позиции в наших акциях по более высоким ценам», — прогнозирует аналитик.

Рубль начал укрепляться к обоим ключевым соперникам: на 9:46 курс доллара расчетами «завтра» составил 76 рублей (минус почти 25,75 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,2075 рубля (минус 12 копеек).

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