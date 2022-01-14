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Вьюгин не исключил назначение Швецова главой набсовета Мосбиржи

14.01.2022 17:55
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ТАСС

Сергей Швецов после ухода из ЦБ может возглавить наблюдательный совет Московской биржи в случае поддержки его кандидатуры наблюдательным советом. Об этом сообщил ТАСС действующий глава набсовета торговой площадки Олег Вьюгин.

«Полагаю, в случае поддержки набсоветом Сергей может стать его председателем, это было бы сильное решение», — сказал он.

Вьюгин добавил, что остается председателем действующего набсовета, но не имеет планов номинироваться на следующий корпоративный год. «Какое-то время назад я получил интересное для меня предложение от председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова о работе внутри группы «Московская биржа», — добавил он.

14.01.2022 17:16

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