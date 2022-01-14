Обзор рынков от Банки.ру: рубль смог отыграть часть потерь, индекс Мосбиржи продолжил снижение

В пятницу российский фондовый рынок продолжил снижение, чему способствовало сохранение геополитических рисков. Также продажи в российских акциях поддержала динамика западных площадок. Доллар и евро дорожали почти до 77 и до более чем 88 рублей соответственно, но ближе к окончанию основной сессии рубль смог немного укрепиться.

В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,2% соответственно. Единственным позитивным фактором стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1%, преодолев отметку 85 долларов за баррель. Однако поддержки со стороны цен на нефть не хватило для нивелирования негативных факторов.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,3%, отступив в район 3 625 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги VK и TCS Group, потерявшие 9,4% и 6,5% соответственно. Лучше рынка торговались акции «РусГидро» и «префы» «Сургутнефтегаза», прибавившие 0,6% и 0,4%.

Большую часть дня российские акции находились под давлением. При этом индекс Мосбиржи в моменте вплотную подходил к отметке 3 500 пунктов, тем самым обновив минимумы с середины апреля прошлого года. Однако под конец дня покупки активизировались, что позволило индексу отыграть существенную часть пятничных потерь. Поводом могло стать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. В результате к концу основной сессии рынок смог выйти выше 3 600 пунктов. Закрепление индекса Мосбиржи под этой отметкой будет сигнализировать о рисках дальнейшего развития негативной динамики, целью которой может выступить район 3 100—3 200 пунктов.



В валютной секции Московской биржи доллар и евро дорожали почти до 77 и до более чем 88 рублей соответственно, но затем рубль смог немного укрепиться. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подешевели на 0,6%, торгуясь в районе 75,8 и 86,8 рубля. Отметим, что кроме поддержки со стороны цен на нефть и закрытия коротких позиций в рубле в преддверии выходных покупкам в национальной валюте способствовало и ожидание роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, что сдерживало продажи в рубле. В результате пара доллар/рубль растеряла часть роста предыдущего дня. В дальнейшем, в случае удержания ценами на нефть высоких уровней, рубль может попытаться продолжить волну восстановления с опорой на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу его укрепления. Это приведет к отступлению доллара ниже отметки 75 рублей. Однако для перехода американской валюты в нижнюю половину диапазона 73—75 необходимо снижение геополитических рисков, что даст импульс к дальнейшему укреплению рубля.