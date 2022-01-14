Основные фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

Основные фондовые торги в России завершились в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,12% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 596,98 пункта. Индекс РТС опустился на 2,05% до отметки 1 485,86.

Бумаги VK потеряли в цене 11,08%, СберБанка — 6,42%, «Яндекса» — 4,04%, Московской биржи — 3,66%, «Полюса» — 3,06%, «Магнита» — 2,7%, «Газпрома» — 1,6%, МТС — 1,08%, «Норникеля» — 1%, «ЛУКОЙЛа» — 0,53%.



Спад на рынке был обусловлен сохранением геополитических рисков и динамикой западных площадок, поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. По его словам, «единственным позитивным фактором стала ситуация на рынке энергоносителей, <…> однако поддержки со стороны цен на нефть не хватило для нивелирования негативных факторов».



Эксперт предупреждает, что закрепление индекса Мосбиржи под отметкой 3 600 пунктов будет сигнализировать о рисках дальнейшего развития негативной динамики, целью которой может выступить район 3 100—3 200 пунктов.

«На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали умеренные продажи, но оптимизм при этом сохранялся на нефтяном рынке. К концу сессии инвесторы пытались выкупить и значительную внутридневную просадку в российских активах, что происходило без очевидных фундаментальных новостей. Власти РФ на следующей неделе ждут письменного ответа Запада на предложения по обеспечению безопасности в Европе и в то же время дают понять о готовности к различного рода санкциям и нежелании корректировать свою позицию по ключевым вопросам. Нисходящие риски для российских активов на следующей неделе сохраняются, но в ожидании новостей не исключен и коррекционный рост», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

