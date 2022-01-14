Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль немного укрепил позиции по итогам основной валютной сессии в пятницу, хотя в ходе торгов курс доллара приближался вплотную к отметке 77 рублей, а курс евро превышал 88 рублей.

Согласно данным Московской биржи, на 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,2 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе вечерней сессии доллар незначительно дорожает: так, на 19:12 курс равен 76,28 рубля (плюс 3 копейки).

Евро на 19:00 стоил 87,11 рубля (минус 22 копейки).

В ходе основной сессии было проведено 90,1 тыс. сделок с долларом на 5,1 млрд долларов и 11,3 тыс. сделок с евро на 576 млн евро. Курсовые диапазоны составили 75,6—76,99 рубля за доллар и 86,68—88,14 рубля за евро.

«Кроме поддержки со стороны цен на нефть и закрытия коротких позиций в рубле в преддверии выходных, покупкам в национальной валюте способствовало и ожидание роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, что сдерживало продажи в рубле», — объясняет улучшение динамики российской валюты к концу основной сессии главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



По его словам, в случае удержания ценами на нефть высоких уровней рубль может попытаться продолжить восстановление с опорой на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу его укрепления. «Однако для перехода американской валюты в нижнюю половину диапазона 73—75 необходимо снижение геополитических рисков», — делает оговорку эксперт.

«До момента, пока дипломаты не дадут сигналов к стабилизации фона, рубль сохранится под давлением», — полагает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

