Голикова рассчитывает, что ковид-сертификаты по антителам начнут выдавать после 1 февраля

Сертификаты переболевшего ковидом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года, рассчитывает заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Если говорить о сроках — мы предполагаем, что <...> изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля», — сказала в пятницу журналистам вице-премьер, которую цитирует ТАСС.

Сертификаты смогут получать те, кто переболел «неофициально»: сдававшим положительный тест на ковид после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, — на полгода.

Также Голикова сообщила, что иностранцы, переболевшие ковидом или привившиеся зарубежными вакцинами, смогут получить в России ковид-сертификат на полгода при наличии положительного теста на антитела.

«Что касается иностранных граждан — поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов о вакцинации, <...> либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ и также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены», — сказала она.



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжает разъяснять зарубежным партнерам необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации. По его словам, с рядом стран такие договоренности уже достигнуты.