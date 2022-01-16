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Райффайзенбанк предлагает особые условия по ипотеке на квартиры ГК «Гранель»

16.01.2022 18:18
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Райффайзенбанк предлагает особые условия по ипотеке для покупки квартир ГК «Гранель»: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Отмечается, что предложение распространяется на Москву и Московскую область и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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