В России сократилось число молодых работников почти на полмиллиона за год

За последний год число молодых работников (от 20 до 29 лет) в России сократилось почти на 460,5 тыс. человек, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата. Также численность трудящихся моложе 30 лет снизилась к сентябрю 2021 года за прошедшие 12 месяцев на 433 тыс. человек. Количество самых юных работников — 15—19 лет — несколько увеличилось, на 26,8 тыс. человек.

Как отметили аналитики, тенденция к сокращению численности молодых работников наблюдается еще с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной категории стали выбывать представители поколения 1980-х. За период с августа 2010 года по сентябрь 2021-го занятой молодежи в стране стало меньше на треть, то есть почти на 6 млн человек (1,4 млн из которых — только за время пандемии коронавируса). Сегодня работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е, подчеркивают авторы исследования. Главная причина убыли молодой рабочей силы кроется в демографическом кризисе 1990-х годов. Также во время пандемии тысячи сотрудников в возрасте 30 лет, занятых в сфере услуг, развлечений и малом бизнесе, пострадавших из-за карантинных ограничений, остались без работы.

Лента новостей Минтруд представил 31 способ привлечения новых работников на рынок труда Предполагается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек, 5 млн — косвенными. По итогам всех мероприятий доля трудоустроенных выпускников должна вырасти до 92% к 2030 году, уровень их участия в рабочей силе — до 69,5%, а показатель молодежной безработицы — сократиться до 8%. 29.11.2021 09:09

В сентябре 2021 года общее число работающих россиян увеличилось относительно сентября 2020 года на 1,84 млн человек и достигло 72,3 млн человек, что является максимумом для российского рынка труда за последние два года. Количество же работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно уменьшилось за этот же период на 433,7 тыс. человек, до 11,74 млн. Основное сокращение пришлось на возрастную группу 25—29 лет, крайне важную для экономики категорию работоспособных молодых специалистов, которые проходят этап профессионального становления. Их численность снизилась на 452,5 тыс. человек. Занятых в возрасте 20—24 лет, начинающих свой трудовой путь и выбирающих профессию старшекурсников и выпускников, стало меньше лишь на 8 тыс. Пожилых работников от 70 лет и старше стало меньше на 24 тыс. человек.

Сложившаяся ситуация сопровождается низкой активностью самих соискателей, причем во всех возрастных группах и профобластях, пишут «Известия», ссылаясь на директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталью Данину. По ее словам, со временем дефицит в возрастных когортах 18—25 лет будет неизбежно распространяться на более старшие, что приведет к сокращению численности активного трудоспособного населения, «старению» основной рабочей силы и разбалансировке пенсионной системы. Компаниям приходится активнее рассматривать возрастных соискателей, адаптировать требования в вакансиях под более широкую аудиторию, вводить системы обучения и переобучения и многое другое. Также история с демографией должна повлиять на уменьшение эйджизма, потому что он все еще массово присутствует на практике, отметила Данина.

По мнению коммерческого директора сервиса Работа.ру Владимира Корицкого, нехватка молодых сотрудников может в первую очередь негативно сказаться на передовых отраслях — сфере IT, нанотехнологиях, онлайн-бизнесе. Последствия демографического кризиса могут снизить скорость инноваций, считает он. Также нехватка молодежи может повлиять на массовые профессии и вызвать нехватку линейного персонала, считает Корицкий.