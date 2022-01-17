В России появится государственный сервис для выбора оптимального оператора связи в конкретной локации

Подведомственный Минцифры Научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР) разрабатывает сервис, позволяющий выбрать оптимального оператора связи по качеству сервисов и цене в конкретной географической точке, пишет «Коммерсант», уточняя, что ресурс будет готов к 2023 году. Он будет агрегировать данные о сетях от самих операторов и госструктур.

По словам гендиректора ФГУП НИИР Олега Иванова, сервис предназначен как для граждан, так и для бизнеса, он аккумулирует все данные на интерактивной карте и на первом этапе будет бесплатным. Для запуска сервиса НИИР будет использовать аналитику больших данных в сфере телекоммуникаций: базы данных Минцифры, Роскомнадзора, упраздненной Россвязи, операторов связи, а также генеральную схему связи. На основе этой информации НИИР планирует оценивать параметры пропускной способности сетей мобильной и фиксированной связи в регионах и перспективы этих параметров в будущем.

Сейчас, отмечает Иванов, в России никто не обладает полной информацией о состоянии и перспективах развития сетей связи. В итоге сервис «позволит оптимизировать расходы на связь, что особенно актуально для корпоративных заказчиков, которые вынуждены сами искать данные о качестве телеком-инфраструктуры». Минцифры поддерживает разработку системы, сообщили в его пресс-службе.

Подобные технологии оценки цифровой инфраструктуры активно развиваются и в международной практике, говорят в «ЭР-Телекоме». Операторы самостоятельно проводят оценку пропускной способности сетей и информируют абонентов о качестве связи, отметили в «МегаФоне». «Вымпелком» не является заказчиком или первоочередным потенциальным потребителем описанной системы, уточнили в пресс-службе оператора.

Для крупных заказчиков и госорганов сервис НИИР будет бесполезен, считает источник на телеком-рынке, поскольку операторы с точки зрения сервиса всегда подстраиваются под потребности заказчиков: «Кроме того, поддерживать актуальную информацию об услугах связи сотни работающих в России операторов связи крайне сложно — информация будет скудной и может быстро устаревать». Инициатива, по его мнению, «похожа на освоение бюджета», тем более при наличии таких бесплатных аналогов, как Speedtest или Downdetector.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко уверен, что такой сервис может быть востребован при условии доверия к качеству данных и разумных цен на услугу. «Однако смущает, что предполагается строить эту систему в рамках госучреждения и на основе данных регулирующих органов, а не на основе информации, собираемой непосредственно на местах», — подчеркнул он, добавив, что это может привести к неточному отражению реального положения дел.

При этом гендиректор TelecomDaily Денис Кусков не видит необходимости в таком сервисе. «Математическое моделирование сетей операторов, которое планирует использовать НИИР, значительно отличается от существующих сетей, в частности не учитывает особенностей застройки и ландшафта и других факторов, влияющих на покрытие и качество связи», — поясняет он.