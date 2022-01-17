Неблагоприятные условия подталкивают факторинговые компании к поиску новых решений

По итогам 2021 года общий измеряемый портфель факторинговых компаний (ФК) составил почти 1,5 трлн рублей, увеличившись на 43%, пишет «Коммерсант», уточняя, что при этом уже в IV квартале темпы роста снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Замедление продолжится в 2022-м, полагают участники рынка.

По предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), за 2021 год общий измеряемый портфель вырос на 43%, до чуть более 1,45 трлн рублей. Это больше исходных прогнозов в 1,3—1,4 трлн рублей. Динамика тоже улучшилась, в 2020 году рост составлял 34%.

По словам руководителя дирекции по факторингу крупного корпоративного бизнеса Альфа-Банка Павла Шишова, основной прирост обеспечили нефтяная отрасль (свыше 30%), транспорт, производство и торговля. Рост цены на нефть в 2021 году существенно повлиял и на объемы таких операций. Новые заказы и освоение инвестиционной программы ОАО «РЖД» также стимулировали объем закупок и производство, отметил он.

Лидером по количеству клиентов остается ретейл. В этом году начали активно развивать факторинг телекоммуникационная отрасль и крупнейшие маркетплейсы, рассказал гендиректор компании «Открытие Факторинг» Александр Пестов. Небольшое снижение относительно результатов 2020 года показал лишь сегмент бытовой техники и электроники, добавил гендиректор «Росбанк Факторинг» Борис Мельников.

Ускорение роста рынка в прошлом году во многом было обусловлено удлинением сроков оплаты поставщикам из-за сокращения выручки и аналогичных задержек платежей со стороны дебиторов в условиях карантинных ограничений, уверен аналитик НКР Дмитрий Рышков. В то же время, по данным АФК, наблюдалось расширение клиентской базы на 26% (до более 10,15 тыс. компаний).

Однако, несмотря на улучшение динамики год к году, в IV квартале темпы роста портфеля снизились вдвое, до 26% (51% — в октябре — декабре 2020 года). «Причинами стали рост инфляции, ноябрьский локдаун, декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ и новый штамм коронавируса, — пояснил исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. — Кроме того, клиенты с помощью факторинга хорошо заработали в течение года и под конец уже не испытывали потребности в дополнительном финансировании оборотного капитала». Последние два года факторинг рос как инструмент защиты бизнеса от кризиса, хотя базово используется для увеличения продаж, уточнил Шевченко, так что, если экономика в 2022 году продолжит расти, факторинг быстро «переключится в базовый режим».

От 2022 года сами факторы ожидают замедления роста. По оценкам Пестова, рынок увеличится только на 10—15%. Сформируется избыток денег у нефтегазовых компаний, на которые приходится существенная доля на рынке, так что потребность в финансировании у них может быть снижена, добавил Шишов: «Рост ставок негативно повлияет на рынок в сегменте крупного корпоративного бизнеса, который формирует три четверти портфеля. Списание дебиторской задолженности становится очень дорогой для них услугой».