Ущерб от налоговых преступлений в России составляет в среднем 58 млрд рублей в год

Средний ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России составляет 58 млрд рублей, возмещается из этого половина. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

«Средний ежегодный ущерб от налоговых преступлений составляет порядка 58 миллиардов рублей, это если брать данные с 2011 по 2020 год», — сказала она.

Леоненко отметила, что когда следователи возбуждают уголовное дело либо проводят процессуальную проверку, для некоторых недобросовестных налогоплательщиков это становится побуждающим фактором, чтобы возместить ущерб бюджету. «В результате мер, принимаемых Следственным комитетом совместно с оперативными подразделениями МВД России и налоговыми органами, удельный вес ущерба от преступлений, который добровольно возмещается налогоплательщиками, растет. Так, если в 2014 году было возмещено 26% причиненного ущерба, то в последние пять лет стабильно возмещается половина от всего установленного вреда», — сказала замглавы СК.



Она сообщила, что за девять месяцев 2021 года установленный ущерб от налоговых преступлений составил около 60 млрд рублей, из них добровольно возмещено 39,7 млрд рублей, что составляет 66%. Вместе с тем Леоненко уточнила, что в среднем от общего массива уголовных дел, которые расследует СК, изъявляют желание возместить ущерб для освобождения от уголовной ответственности лишь 17% неплательщиков.