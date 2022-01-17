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Основные фондовые торги в РФ открылись ростом индексов, рубль перешел к укреплению

17.01.2022 10:15
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские фондовые индексы демонстрируют заметный рост в начале основной сессии понедельника.

Индекс Мосбиржи на 10:08 мск прибавил 1,35% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 645,55 пункта. Индекс РТС вырос на 1,79% — до отметки 1 512,46, свидетельствуют данные Московской биржи.

«В начале недели на мировых рынках преобладают слабо оптимистичные настроения. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы немного снижаются, ключевые азиатские индексы преимущественно растут — вышедшая статистика по ВВП в IV квартале, а также промышленному производству в декабре в Китае превысила ожидания, а цены на нефть — в «зеленой зоне», — пишет главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. — Сегодня американские рынки закрыты, поскольку в США празднуется день Мартина Лютера Кинга. Ввиду этого мировые рынки могут попытаться совершить свой отскок».

«Сегодня индекс Мосбиржи, при поддержке высоких цен на энергоносители и ослабления геополитической напряженности, может начать предпринимать попытки отскока. Ожидаем позитивной динамики рынка в течение дня», — добавляет эксперт.

Рубль перешел к укреплению после некоторого ослабления ранее в ходе торгов. На 9:57 курс доллара расчетами «завтра» составил примерно 75,97 рубля (минус 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Курс евро на 9:56 был равен 86,68 рубля (минус 27 копеек). Курсовые диапазоны составляли 75,92—76,31 рубля за доллар и 86,65—87,15 рубля за евро.

«Утро понедельника не формирует единой картины для укрепления рубля: нефть торгуется в легком плюсе, а фьючерсы на фондовые индексы развитых стран преимущественно пребывают под небольшим давлением. Отметим, что сегодня в Америке отмечается национальный праздник, ввиду чего ожидаем пониженной торговой активности и отсутствия новостного потока, что может привести к легкому укреплению перепроданного рубля», — написал незадолго до начала основных торгов главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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