ВТБ решил оптимизировать IT-блок ради налоговой экономии

ВТБ принял решение перевести существенную часть своих IT-специалистов в стороннюю компанию «Иннотех», на 100% принадлежащую группе Т1, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, такой шаг поможет ВТБ получить существенную экономию на налогах и страховых взносах.

По словам одного из источников, в «Иннотех» планируется перевести чуть ли не всех IT-специалистов банка. По словам другого — «значительную часть», и этот шаг должен дать существенную экономию по налогам, поскольку для IT-компаний были установлены ощутимые льготы.

Например, налог на прибыль для таких компаний снижается с 20% до 3%. Правда, для этого необходимо, чтобы доход от реализации программного обеспечения по итогам отчетного периода составлял не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период. Также снижаются почти вдвое и страховые взносы, которые компания уплачивает за своих сотрудников.

Кроме того, еще один собеседник отметил, что в дальнейшем ВТБ станет совладельцем «Иннотеха» вместе с Т1. Глобальное руководство «Иннотеха» будет осуществлять зампред правления, куратор IT в ВТБ Вадим Кулик. Вероятно, он возглавит совет директоров компании, сохранив при этом и пост в ВТБ, добавил источник, близкий к банку.

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Как пояснили в ВТБ, в рамках технологической трансформации банк рассматривает «различные варианты реорганизации IТ-блока» для расширения присутствия технологической экспертизы и IТ-продуктов на рынке. «Пока говорить о конкретных решениях преждевременно», — добавили в кредитной организации.

Выводить профильных сотрудников в специализированные структуры, чтобы получить выгоды от налогового маневра в IT еще весной начали многие компании. По словам гендиректора Oxygen Павла Кулакова, по этому пути уже прошел, в частности, СберБанк с дочерним «Сбертехом»: «Подобный шаг говорит и о том, что что компания планирует продавать свои продукты на рынок, а не только внутри группы, и зарабатывать на них. Думаю, что тенденция будет развиваться и специализированные IТ-компании — облачные, софтверные и другие — будут замещать IТ-департаменты компаний».

Совладелец компании RuSIEM Максим Степченков также отметил, что Т1 ориентирована не только на внутренние заказы, а даже скорее на внешних заказчиков, группа работает по всем фронтам. «Т1 — это классический IТ-интегратор, который занимается в том числе и поставками оборудования, и доля заработка от услуг не столь существенна, что не позволяет компании получить льготы как IТ-компании», — говорит он. При этом, по словам Максима Степченкова, основной причиной появления внутри корпораций выделенных компаний, занимающихся IТ, помимо налоговых льгот, является возможность более быстрого найма сотрудников.