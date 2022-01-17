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ОКБ: россияне перед Новым годом открыли рекордное количество кредиток

17.01.2022 12:20
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц: в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток, говорится в сообщении ОКБ («Кредистория»). Количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%. В годовом выражении кредитование в этом сегменте выросло на 58%.

Всего за 2021 год россияне взяли 17,1 млн кредитных карт — в полтора раза больше, чем за 2020 год.

Наибольший рост выдач в годовом выражении был в Удмуртии (на 72%), Тульской области (на 80%) и Пермском крае (на 82%), а наименьший — в Санкт-Петербурге (на 38%), Хабаровском крае (на 37%) и Новосибирской области (на 27%).

По словам генерального директора АО «ОКБ» Артура Александровича, декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных — в преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров.

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