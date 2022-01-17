ОКБ: россияне перед Новым годом открыли рекордное количество кредиток

Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц: в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток, говорится в сообщении ОКБ («Кредистория»). Количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%. В годовом выражении кредитование в этом сегменте выросло на 58%.
Всего за 2021 год россияне взяли 17,1 млн кредитных карт — в полтора раза больше, чем за 2020 год.
Наибольший рост выдач в годовом выражении был в Удмуртии (на 72%), Тульской области (на 80%) и Пермском крае (на 82%), а наименьший — в Санкт-Петербурге (на 38%), Хабаровском крае (на 37%) и Новосибирской области (на 27%).
По словам генерального директора АО «ОКБ» Артура Александровича, декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных — в преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 16%
|до 62
|0 - 948
|
Лиц.№ 2272
|10%
|до 1100
|0 - 21 535
|
Лиц.№ 2268
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 12%
|до 120
|0 - 1 080
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Лиц.№ 429