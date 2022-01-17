«Эквифакс»: количество выданных потребкредитов выросло на 57% в годовом выражении

Банки России за 11 месяцев текущего года выдали на 57,7% больше потребительских кредитов, чем за 11 месяцев 2020-го: 17,6 млн потребкредитов на 4 864 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Средняя сумма потребкредита по итогам ноября уменьшилась на 0,8% по сравнению с таким же месяцем 2020-го и составила 248,9 тыс. рублей. Совокупный портфель потребительских кредитов достиг 6,611 трлн рублей.
Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом на конец ноября снизился на 2,24 процентного пункта и составил 14,41%. Средний срок выдаваемого потребкредита — 33,6 месяца.
Топ-5 регионов по объему выдачи кредитов в октябре составляют Москва, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область и Свердловская.
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