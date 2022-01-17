Свою репутацию отстояли перед Центробанком 523 финансиста, в 2021 году — 197

Комиссия Банка России по рассмотрению жалоб на принятые регулятором решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 1 089 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с этими решениями, и удовлетворила 523 жалобы. Такие данные по состоянию на 1 января 2022 года приводятся в обзоре ЦБ.

Комиссия с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.

«За истекший с начала работы комиссии период (с 28 января 2018 года) по состоянию на 1 января 2022 года в комиссию поступили 1 089 жалоб, рассмотрены 889 жалоб, из них по 366 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении, по 523 — об удовлетворении», — сообщается в материале с уточнением, что еще 200 жалоб были оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям, возвращены в связи с отсутствием предмета рассмотрения либо еще находились в процессе рассмотрения на отчетную дату.

Большинство поступивших в комиссию за весь период жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций — 756; еще 333 жалобы связаны с деятельностью некредитных финансовых организаций (в том числе страховых — 213, микрофинансовых — 49, управляющих компаний — 29, негосударственных пенсионных фондов — шесть, иных некредитных финорганизаций — 36).

В 2021 году в комиссию поступило 357 жалоб, рассмотрены 304 жалобы, из них 197 удовлетворены, а в удовлетворении 107 жалоб отказано. Центробанк напоминает, что в 2020 году в комиссию поступило 177 жалоб, была рассмотрена 141 жалоба; 87 жалоб были удовлетворены, а в удовлетворении 54 жалоб было отказано.



В числе прочего сообщается, что в 2021 году поступили 34 жалобы от руководителей финансовых организаций и 30 жалоб от владельцев крупных финорганизаций.