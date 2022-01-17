Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах с QR-кодом

Совет Думы на заседании в понедельник единогласно принял решение снять с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — отметил Володин.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что опубликованные в субботу, 15 января, поручения президента Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах будут аннулированы, передает РБК.

Поручения были даны по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Однако уже после съезда правительство решило отложить рассмотрение этого законопроекта. «Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства», — пояснил Песков.

