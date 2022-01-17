Программа содействия занятости молодежи поможет оценить потенциальный доход на стажировках

Программа содействия занятости молодежи до 2030 года даст молодым людям возможность оценить свой потенциальный доход при освоении навыков на стажировках от портала «Работа в России». Об этом в понедельник заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции в ТАСС «Наставничество в России: законодательство и региональные практики».

«Для нас очень важно формирование карьерных стратегий молодых людей. И в рамках этого направления создается такая сущность на портале «Работа в России», как электронная работа стажировок и практик. Здесь мы также работаем над созданием электронной биржи навыков. Это возможность оценки в том числе потенциального дохода при овладении теми или иными навыками», — сказала она.

Мухтиярова напомнила, что в декабре 2021-го была утверждена программа содействия занятости молодежи до 2030 года.

Замминистра добавила, что в рамках программы планируется расширение работы с профориентацией молодых людей и развитие промышленного туризма. «Отдельная задача — соответствие того получаемого образования требованиям работодателя, в первую очередь те прикладные компетенции, которые студент получает», — подчеркнула Мухтиярова. В этой связи планируется изменить контрольные цифры с учетом запросов рынка труда в каждом конкретном регионе, добавила она.



Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, реализация программы по содействию занятости молодежи до 2030 года позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми и 5 млн — косвенными мерами поддержки. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16%, но показатель не является катастрофическим.