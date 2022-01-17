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Основные фондовые торги в РФ завершились в минусе

17.01.2022 18:58
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,02% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 560,35 пункта. Индекс РТС опустился на 0,73% до отметки 1 474,99.

Акции Московской биржи потеряли в цене 3,42%, СберБанка — 0,68%, «Полюса» — 3%, «Газпрома» — 2,33%, «Норникеля» — 3,19%, «ЛУКОЙЛа» — 2,25%.

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. По его словам, поддержку российским акциям оказывало сохранение высоких уровней на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 86 долларов за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на европейских фондовых площадках, где основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,8%.

Негативные настроения преобладали в ходе всей основной сессии, в результате чего индекс Мосбиржи ушел под минимумы предыдущей недели. При этом он закрепился ниже поддержки, расположенной на уровне 3 600 пунктов, что говорит в пользу дальнейшего развития негативного сценария с целями в районе 3 100—3 200 пунктов, замечает эксперт.

«Переломить данную тенденцию может снижение геополитических рисков, что позволит инвесторам сместить фокус на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу роста российских акций», — комментирует аналитик.

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