​Рубль отыграл часть потерь у ключевых соперников по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,005 рубля. С начала торговой сессии было проведено 70,3 тыс. сделок почти на 4,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,6125—76,8025 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 86,69 рубля, уменьшившись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 10,3 тыс. сделок на 749,8 млн евро по курсам от 86,215 до 87,7775 рубля за евро.

На стороне национальной валюте выступают высокие уровни в ценах на нефть. Так, рублевая стоимость барреля нефти марки Brent в текущий момент превышает 6 500 рублей, что является историческими максимумами и говорит о существенной неоцененности национальной валюты, поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Плюс к этому поддержку российской валюте оказывает рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 января.

Вместе с тем на рубль продолжают давить геополитические факторы, что позволяет доллару удерживать позиции выше 76 рублей и предпринимать попытки дальнейшего роста. «Однако, в случае уменьшения рисков, американская валюта может достаточно быстро откатиться в диапазон 73—75 рублей, который более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов», — комментирует аналитик.