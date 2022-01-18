В каждом четвертом регионе зарегистрирован дефицит бюджета

Каждый четвертый регион России завершил 2021 год с дефицитом консолидированного бюджета, который составляет суммарно 175 млрд рублей, пишут «Известия», ссылаясь на Минфин. Их число сократилось почти втрое по сравнению с 2020-м — 21 субъект против 57, а совокупный профицит превысил 640 млрд рублей. Такой итог был обеспечен ростом доходов на 18%, до 17,5 трлн рублей, уточнили в министерстве. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 26%, до 13,6 трлн рублей. Общий объем трат составил 16,9 трлн рублей, что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов.

В 2020 году, по данным Федерального казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20—30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом.

Как следует из аналитического комментария АКРА, в дефиците оказалось 30%, или 26 неконсолидированных бюджетов регионов. Совокупное превышение расходов над доходами в них достигло 251,8 млрд рублей, причем около 60% этой суммы пришлось на Москву: дефицит бюджета столицы составил 147 млрд рублей. На втором месте оказался Ханты-Мансийский АО (минус 24 млрд рублей), а на третьем — Башкортостан (минус 10 млрд рублей). Самый значительный профицит продемонстрировали Красноярский край (плюс 82 млрд рублей), Санкт-Петербург (плюс 43 млрд рублей), а также Челябинская область (плюс 39 млрд рублей). АКРА полагает, что совокупный профицит неконсолидированных бюджетов в 2021 году мог превысить 430 млрд рублей, отметил эксперт группы региональных рейтингов агентства Максим Першин.

Лента новостей Мишустин рассказал об исполнении бюджета в 2021 году Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. 13.01.2022 10:54

Большую часть накопленных финансов субъекты положили на банковские депозиты, что увеличило совокупный объем размещенных с начала 2021 года средств примерно на 1 трлн рублей. Банком — лидером по популярности среди регионов стал ВТБ: на него пришлась треть депозитов. На втором месте расположился Газпромбанк (19%), а на третьем — РСХБ. «Сбер» оказался на четвертом месте с долей 9%.

Скорее всего, 2022 год будет не хуже предыдущего с точки зрения сбалансированности региональных бюджетов и доли субъектов с дефицитом, полагает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александр Дерюгин. Благодаря высокой инфляции снова произойдет опережающий рост доходов, а расходы вырастут не так сильно, отметил эксперт. По его словам, сбалансированность региональных бюджетов сильно зависит также от геополитики: при усилении напряженности прогнозировать профицит казны субъектов будет затруднительно.