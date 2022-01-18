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Часть госуслуг может стать доступна онлайн только по биометрии

18.01.2022 09:24
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Часть госуслуг может стать доступна онлайн только по биометрии
Иллюстрация
Сергей Фадеичев/ТАСС
Источник
Banki.ru

Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой, пишет «Коммерсант». В результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сдавать образцы лица и голоса.

Отмечается, что сумма контракта составила 1,2 млрд рублей. Работы должны быть завершены к 5 декабря 2022 года. По данным источника в правительстве, Минцифры после окончания работ по интеграции ЕБС и портала госуслуг планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Он отметил, что также обсуждается сценарий, при котором получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, станет недоступно. Собеседник подчеркнул, что привязка биометрии к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций: «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет».

Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, двигающееся черепашьими темпами: оно планировало к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как в ЕБС зарегистрировано лишь 180 тыс. слепков. В частности, в этом году министерство планирует масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах, уточнили в его пресс-службе.

Вступающие в силу с 1 января 2022 года поправки к 479-ФЗ, которым в настоящее время регулируются сбор и использование биометрии физических лиц в России, оставляют российским компаниям три варианта использования биометрической идентификации в своих продуктах и услугах, один из которых — полный отказ от процедуры. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирина Левова.

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Пока оплату проезда лицом запустили только в московском метро, а прохождение биометрического контроля тестируют в Шереметьево и Домодедово. Представитель Минцифры подчеркнул, что сдача биометрии будет добровольной и у пользователя будут альтернативные возможности получения сервисов.

У «Ростелекома» (оператор ЕБС) еще с 2018 года работает мобильное приложение «Биометрия». Количество скачиваний превышает 500 тыс., сообщили в пресс-службе компании. С помощью приложения можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или получить кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрические образцы пока нельзя. Для этого нужно сдать данные в ЕБС в банках, где доступна такая услуга. «Ростелеком» работает над возможностью самостоятельной регистрации в приложении, добавили в компании.

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.

Президент InfoWatch Наталья Касперская подчеркивает риски утечек при использовании приложения. Приложения, устанавливаемые на смартфон, контролируются производителями телефона и платформой, с которой скачаны, а значит, им могут быть доступны биометрические данные, пояснила она: «Злоумышленники могут получить данные через установку зловредного ПО на смартфон или использование социальной инженерии. Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake».

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Комментарии

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evgenii911
evgenii911
18.01.2022 10:31
<p>Госуслуги не для всех...опять принуждение..</p>
5
Arsen2013
18.01.2022 11:53
<p>Ну раз власти хотят заставлять граждан сдавать биометрию - тем более надо стараться держаться от всего этого подальше.</p>
14
Soers
18.01.2022 11:57
<p>Технология по обработке биометрии человека не настолько надежная, чтобы вводить ее фактически массово и через принуждение. Удобства, которые должна добавить сданная биометрия при пользовании различными сервисами удаленно, не сопоставимы с рисками с потерей своей "личности". В добавок, теперь понятно где и когда начнется новая "эра" для мошенников, которым, очевидно, не будет составлять большого труда завладеть биометрическими даннными своих будущих жертв.</p>
8
Ирья
18.01.2022 12:00
<p>
обсуждается сценарий, при котором получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, станет недоступно
</p>
<p>Россия сильно забюрократизированная страна, во все ведомства нужно ходить ножками. Они сначала пусть все услуги переведут 100% онлайн.</p>
0
Gorkovsergeus
18.01.2022 12:27
<p>А как же инвалиды с дефектом речи (немые)? Как они будут сдавать биометрию? Когда в ЕБС появится сканер веножного рисунка ладони?</p>
0

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