Часть госуслуг может стать доступна онлайн только по биометрии

Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой, пишет «Коммерсант». В результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сдавать образцы лица и голоса.

Отмечается, что сумма контракта составила 1,2 млрд рублей. Работы должны быть завершены к 5 декабря 2022 года. По данным источника в правительстве, Минцифры после окончания работ по интеграции ЕБС и портала госуслуг планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Он отметил, что также обсуждается сценарий, при котором получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, станет недоступно. Собеседник подчеркнул, что привязка биометрии к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций: «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет».

Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, двигающееся черепашьими темпами: оно планировало к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как в ЕБС зарегистрировано лишь 180 тыс. слепков. В частности, в этом году министерство планирует масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах, уточнили в его пресс-службе.

Лента новостей Малый и средний бизнес могут отказаться от биометрии Вступающие в силу с 1 января 2022 года поправки к 479-ФЗ, которым в настоящее время регулируются сбор и использование биометрии физических лиц в России, оставляют российским компаниям три варианта использования биометрической идентификации в своих продуктах и услугах, один из которых — полный отказ от процедуры. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирина Левова. 10.12.2021 11:39

Пока оплату проезда лицом запустили только в московском метро, а прохождение биометрического контроля тестируют в Шереметьево и Домодедово. Представитель Минцифры подчеркнул, что сдача биометрии будет добровольной и у пользователя будут альтернативные возможности получения сервисов.

У «Ростелекома» (оператор ЕБС) еще с 2018 года работает мобильное приложение «Биометрия». Количество скачиваний превышает 500 тыс., сообщили в пресс-службе компании. С помощью приложения можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или получить кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрические образцы пока нельзя. Для этого нужно сдать данные в ЕБС в банках, где доступна такая услуга. «Ростелеком» работает над возможностью самостоятельной регистрации в приложении, добавили в компании.

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.

Президент InfoWatch Наталья Касперская подчеркивает риски утечек при использовании приложения. Приложения, устанавливаемые на смартфон, контролируются производителями телефона и платформой, с которой скачаны, а значит, им могут быть доступны биометрические данные, пояснила она: «Злоумышленники могут получить данные через установку зловредного ПО на смартфон или использование социальной инженерии. Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake».