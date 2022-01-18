Обзор рынков от Банки.ру: инвесторы не могут сосредоточиться на фундаментальных факторах

Во вторник торги на российском фондовом рынке вновь начались со снижения котировок большинства бумаг. Инвесторы продолжают фокусироваться на геополитических рисках, игнорируя внешний фон.

В частности, наш рынок так и не может начать отыгрывать ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 88 долларов, тем самым обновив максимумы с октября 2014 года. При этом разнонаправленное закрытие площадок в Азии не дает нашим участникам торгов дополнительных ориентиров.

На таком фоне к 11:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,7%, отступив ниже 3 500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции «Норильского никеля», «Системы» и «АЛРОСы», теряющие более 2,5%. Лучше рынка торгуются «префы» «Сургутнефтегаза» и бумаги ЛСР, удерживающие позиции у уровней закрытия понедельника.

Сложившаяся на российском рынке картина говорит в пользу продолжения негативной динамики с целями в районе 3 100—3 200 по индексу Мосбиржи. Данный сценарий предполагает сохранение геополитической напряженности, что будет и дальше способствовать преобладанию продаж в наших акциях. Сигналом к отмене данного сценария может служить закрепление индекса Мосбиржи выше 3 600, что возможно лишь в случае ухода геополитического фактора на второй план и смещения фокуса инвесторов на фундаментальные факторы.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь несет потери относительно основных мировых валют. Так, после первого часа основной сессии доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 76,3 рубля, евро подтягивается на 0,1%, до 86,9 рубля. Несмотря на обновление нефтью многолетних максимумов, национальная валюта не может перейти к восстановлению, находясь под давлением со стороны геополитических рисков.



При этом столь существенное расхождение между динамикой рынка энергоносителей и рублем создает потенциал для его укрепления в случае отступления геополитического фактора на второй план. В этом случае пара доллар/рубль достаточно быстро вернется в коридор 73—75 рублей с возможными попытками пробоя его нижней границы.