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Обзор рынков от Банки.ру: инвесторы не могут сосредоточиться на фундаментальных факторах

18.01.2022 11:20
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Во вторник торги на российском фондовом рынке вновь начались со снижения котировок большинства бумаг. Инвесторы продолжают фокусироваться на геополитических рисках, игнорируя внешний фон.

В частности, наш рынок так и не может начать отыгрывать ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 88 долларов, тем самым обновив максимумы с октября 2014 года. При этом разнонаправленное закрытие площадок в Азии не дает нашим участникам торгов дополнительных ориентиров.

На таком фоне к 11:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,7%, отступив ниже 3 500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции «Норильского никеля», «Системы» и «АЛРОСы», теряющие более 2,5%. Лучше рынка торгуются «префы» «Сургутнефтегаза» и бумаги ЛСР, удерживающие позиции у уровней закрытия понедельника.

Сложившаяся на российском рынке картина говорит в пользу продолжения негативной динамики с целями в районе 3 100—3 200 по индексу Мосбиржи. Данный сценарий предполагает сохранение геополитической напряженности, что будет и дальше способствовать преобладанию продаж в наших акциях. Сигналом к отмене данного сценария может служить закрепление индекса Мосбиржи выше 3 600, что возможно лишь в случае ухода геополитического фактора на второй план и смещения фокуса инвесторов на фундаментальные факторы.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь несет потери относительно основных мировых валют. Так, после первого часа основной сессии доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 76,3 рубля, евро подтягивается на 0,1%, до 86,9 рубля. Несмотря на обновление нефтью многолетних максимумов, национальная валюта не может перейти к восстановлению, находясь под давлением со стороны геополитических рисков.

При этом столь существенное расхождение между динамикой рынка энергоносителей и рублем создает потенциал для его укрепления в случае отступления геополитического фактора на второй план. В этом случае пара доллар/рубль достаточно быстро вернется в коридор 73—75 рублей с возможными попытками пробоя его нижней границы.

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