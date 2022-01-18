НБКИ: средний размер потребкредитов составил 218 тыс. рублей

Средний размер выданных потребительских кредитов в декабре 2021 года составил 218,9 тыс. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита снизился на 1,3%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (451,5 тыс. рублей), Московской области (323,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (317,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (288,7 тыс. рублей) и Новосибирской области (247,6 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (минус 17,2%), Пермский край (минус 11,7%), Свердловская область (минус 11,2%), а также Москва (минус 10,8%), Красноярский край (минус 9,2%) и Санкт-Петербург (минус 9,1%). В нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год вырос, в том числе в Новосибирской области (плюс 7,4%), Алтайском (плюс 6,9%) и Приморском (плюс 5,5%) краях, а также в Омской области (плюс 5,2%) и Краснодарском крае (плюс 2,5%).