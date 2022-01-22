Банк «Санкт-Петербург» обновил тарифы по интернет-эквайрингу. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, тарифы на интернет-эквайринг стартуют от 0,8%, зависят от сферы деятельности продавца и являются полностью прозрачными: никаких скрытых платежей, только комиссия от суммы покупки.



В банке пояснили, что интернет-эквайринг — это инструмент, с помощью которого покупатели могут оплачивать товар или услугу дистанционно. На сайте продавца размещается форма заказа, после заполнения которой покупатель переходит на авторизационную страницу банка, вводит реквизиты банковской карты и подтверждает покупку. Кроме того, можно принимать оплату по ссылке, отправленной на электронную почту покупателя.

Отмечается, что собственный процессинговый центр банка обеспечивает максимальную надежность операций, а 3D Secure и высокотехнологичный фрод-мониторинг заботятся о безопасности платежей.

«Банк «Санкт-Петербург» предлагает использовать собственный открытый интерфейс или готовые модули для любых CMS. Это позволяет подключить интернет-эквайринг максимально быстро и удобно. К оплате принимаются любые карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», оплатить товары и услуги можно также с помощью также Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Зачисление выручки происходит не позднее следующего рабочего дня. В личном кабинете интернет-банка можно сформировать отчет по операциям», — говорится в релизе.

Чтобы подключить эквайринг, нужно оставить заявку на сайте банка, по телефону, в интернет-банке или в любом офисе. Специалисты финучреждения свяжутся, помогут подобрать оптимальный вариант подключения и оформить документы. После этого необходимо выполнить несложные настройки и можно начинать принимать к оплате банковские карты.