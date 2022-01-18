Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве до 1 апреля

Коронавирусные ограничения в Москве продлеваются до 1 апреля 2022 года, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан. О подписании соответствующего указа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге во вторник, 18 января.

«Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», — написал в своем блоге Собянин.

Также до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. «Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», — считает мэр.

Более того, где это возможно, Собянин просит перевести на «дистанционку» максимальное количество работников.

Отмечается, что об этих решениях объявляется заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы.

«Нам предстоит пережить несколько сложных недель», — заключил Собянин.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней, допустив дальнейшие корректировки сроков. «Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова. Она добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться.

В настоящее время карантин по COVID-19 в РФ устанавливается на срок в 14 дней.