Больничные на фоне роста заболеваемости ковидом будут оформляться и, возможно, закрываться заочно

Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне роста заболеваемости ковидом. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что прорабатывается возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.



«Прорабатывается возможность также его (электронного листка нетрудоспособности. — Прим. ТАСС) закрытия без визита в поликлинику», — отметил вице-премьер.