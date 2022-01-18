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Больничные на фоне роста заболеваемости ковидом будут оформляться и, возможно, закрываться заочно

18.01.2022 15:14
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ТАСС

Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне роста заболеваемости ковидом. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что прорабатывается возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.

«Прорабатывается возможность также его (электронного листка нетрудоспособности. — Прим. ТАСС) закрытия без визита в поликлинику», — отметил вице-премьер.

В России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, допустив дальнейшие корректировки сроков.

 18.01.2022 14:49

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Комментарии

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kaluga
kaluga
18.01.2022 15:24
<p>Лучше бы выплаты по больничным повысили до приемлемого уровня. Наши люди готовы весь мир перезаражать, только бы деньги не терять.</p>
0
Ирья
18.01.2022 16:02
<p>Через два года после пандемии они только прорабатывают вопрос открытия-закрытия б/л Это нужно было делать в 2020 через Госуслуги.</p>
0
Незабудка1
18.01.2022 19:12
<p>А как бы они пожилых зачистили?</p>
0

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