Мишустин призвал компании перевести персонал на «удаленку», где это не мешает трудовому процессу

Работодателям следует максимально перевести персонал на дистанционную работу — там, где это возможно и не мешает производственному процессу. С таким призывом, как следует из материалов на сайте Кабмина, обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Он напомнил, что новый штамм коронавируса «омикрон» «стремительно распространяется по всему миру» и, как демонстрирует опыт других государств, «отличается повышенной заразностью».

В России «на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных», но «последние десять дней в стране отмечается подъем заболеваемости», рассказал премьер.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных», — сообщил Мишустин, уточнив, что «прежде всего речь идет о готовности инфраструктуры здравоохранения». Также он обратил внимание на необходимость увеличить объемы тестирования и «усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей»; предусмотрено и расширение деятельности кол-центров по ковиду.

«Обращаюсь к работодателям, — заявил в числе прочего глава правительства. — Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями».

«Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», — подчеркнул Мишустин.



Напомним, что, в частности, в Москве мэр Сергей Собянин, продливший во вторник коронавирусные ограничения до 1 апреля 2022 года, попросил компании, где это возможно, перевести на «удаленку» максимальное количество работников. Также продлевается официальное требование к работодателям о переводе не менее чем 30% сотрудников на дистанционный режим работы.