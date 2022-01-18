Обзор рынков Банки.ру: индекс Мосбиржи обвалился, а рубль ослаб

Во вторник российский рынок продолжил негативную динамику. Вновь основным фактором для наших бумаг выступают геополитические риски, однако наметилось и ухудшение внешней конъюнктуры, что способствовало усилению продаж. И если на рынке энергоносителей ситуация продолжает оставаться стабильной, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 87 долларов за баррель, то на западных фондовых площадках настроения начали ухудшаться.

Так, к вечеру в Европе ведущие индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно. Поводом к подобной динамике выступает желание игроков сократить позиции в рисковых активах в ожидании старта цикла повышения ставки в американской экономике. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи потерял 6%, отступив в район 3 350 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «Петропавловск» и «Россети», упавшие более чем на 10%. Лучше рынка торговались QIWI и «ЛСР», потерявшие порядка 1,6%. Отметим, что на рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает район 3 100—3 200 по индексу Мосбиржи. Пока не видно факторов, которые были бы способны улучшить ситуацию. Так, в ближайшее время на рынок может продолжить давить геополитический фактор и ухудшение настроений на мировых фондовых площадках. При этом высокие цены на нефть на текущий момент игнорируются инвесторами.



В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,7%, поднявшись до 76,7 рубля, евро прибавил 0,2%, пытаясь закрепиться выше 87 рублей. В рамках сегодняшней сессии, кроме геополитического фактора, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе вторника понесли существенные потери. При этом умеренного позитива с рынка энергоносителей и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат вновь не хватило на нивелирование негативных факторов. В случае развития текущей тенденции и преодоления максимумов, установленных в начале января, целью роста пары доллар/рубль может выступить отметка 78,5 рубля. При этом фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73—75 рублей.