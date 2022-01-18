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Обзор рынков Банки.ру: индекс Мосбиржи обвалился, а рубль ослаб

18.01.2022 18:27
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Во вторник российский рынок продолжил негативную динамику. Вновь основным фактором для наших бумаг выступают геополитические риски, однако наметилось и ухудшение внешней конъюнктуры, что способствовало усилению продаж. И если на рынке энергоносителей ситуация продолжает оставаться стабильной, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 87 долларов за баррель, то на западных фондовых площадках настроения начали ухудшаться.

Так, к вечеру в Европе ведущие индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно. Поводом к подобной динамике выступает желание игроков сократить позиции в рисковых активах в ожидании старта цикла повышения ставки в американской экономике. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи потерял 6%, отступив в район 3 350 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «Петропавловск» и «Россети», упавшие более чем на 10%. Лучше рынка торговались QIWI и «ЛСР», потерявшие порядка 1,6%. Отметим, что на рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает район 3 100—3 200 по индексу Мосбиржи. Пока не видно факторов, которые были бы способны улучшить ситуацию. Так, в ближайшее время на рынок может продолжить давить геополитический фактор и ухудшение настроений на мировых фондовых площадках. При этом высокие цены на нефть на текущий момент игнорируются инвесторами.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,7%, поднявшись до 76,7 рубля, евро прибавил 0,2%, пытаясь закрепиться выше 87 рублей. В рамках сегодняшней сессии, кроме геополитического фактора, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе вторника понесли существенные потери. При этом умеренного позитива с рынка энергоносителей и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат вновь не хватило на нивелирование негативных факторов. В случае развития текущей тенденции и преодоления максимумов, установленных в начале января, целью роста пары доллар/рубль может выступить отметка 78,5 рубля. При этом фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73—75 рублей.

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