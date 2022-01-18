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Фондовые индексы РФ рухнули по итогам торгов

18.01.2022 18:58
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 6,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 328,94 пункта. Индекс РТС обрушился на 7,29% — до уровня 1 367,45.

Акции Московской биржи подешевели на 5,22%, СберБанка — на 9,17%, «Норникеля» — на 5,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,82%, «Газпрома» — на 8,73%, «Полюса» — на 3,82%.

Российский рынок ушел в пике, пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов находились в глубоком минусе на фоне сохранения геополитической напряженности, хотя санкционные риски все еще не реализовались, уточняет она.

«На мировых фондовых биржах во вторник преобладал уход от риска, который в случае с зарубежными площадками обеспечивался главным образом инфляционными страхами и ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики, а в случае с российскими активами — геополитикой. Никаких значимых новостей со стороны последней пока не поступило, хотя глава МИДа Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном. Инвесторы в условиях неопределенности активно продавали российские акции, а рубль показывал относительную стабильность, что может служить некоторой надеждой на стабилизацию обстановки», — комментирует эксперт.

Вновь основным фактором для наших бумаг выступают геополитические риски, однако наметилось и ухудшение внешней конъюнктуры, что способствовало усилению продаж, написал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре. «И если на рынке энергоносителей ситуация продолжает оставаться стабильной, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 87 долларов за баррель, то на западных фондовых площадках настроения начали ухудшаться», — замечает он.

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Комментарии

2
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С.В.
С.В.
18.01.2022 19:39
<p>У Вас там ошибка: не "инвесторы" устраивают распродажи. Это делают манипуляторы.</p>
0
Бамбр
18.01.2022 20:04
<p>С.В., на бирже нет инвесторов </p>
0

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