​Рубль уступил доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 73 копейки к предыдущему закрытию и составил 76,82 рубля. С начала торговой сессии было проведено 72,8 тыс. сделок почти на 4,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,9975—76,87 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 87,14 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 473,5 млн евро по курсам от 86,55 до 87,41 рубля за евро.

В рамках сегодняшней сессии, кроме геополитического фактора, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые во вторник понесли существенные потери, написал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.



«При этом умеренного позитива с рынка энергоносителей и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат вновь не хватило на нивелирование негативных факторов. В случае развития текущей тенденции и преодоления максимумов, установленных в начале января, целью роста пары доллар/рубль может выступить отметка 78,5 рубля. При этом фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73—75 рублей», — комментирует эксперт.

