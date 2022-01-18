В ВТБ спрогнозировали, что будет со ставками по вкладам в ближайшее время

На рынке вкладов населения сохранится в целом благоприятный для сбережений уровень доходности, но для максимальной доходности лучше открыть вклад в ближайшие пару месяцев, так как дальше не исключено постепенное снижение ставок. При этом у депозитных предложений с двузначными ставками могут быть «подводные камни», а средние по рынку ставки, на которые можно ориентироваться для рациональных вложений, будут варьироваться в районе 8—8,5%, написали эксперты ВТБ.

«Переход ЦБ РФ к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привел к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно: если в 2020 году россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их «под рукой», то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась: основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся», — рассуждают в банке.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

«Для населения в целом сохранится благоприятный к сбережениям уровень доходности. Между тем при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики, а значит, основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться», — указывают аналитики.

Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2—2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам, считают в ВТБ. По мнению экспертов, «сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или предложения для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций). Банкам невыгодно формировать дорогие пассивные портфели в преддверии возможного снижения ключевой ставки и в условиях жесткой конкуренции на рынке кредитования».

«Поэтому прежде чем открывать сберегательный продукт под двузначную ставку, необходимо тщательно ознакомиться с условиями и определить для себя возможные подводные камни этих предложений. В целом по рынку средние ставки по вкладам будут варьироваться возле 8—8,5% — на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения», — заключают в ВТБ.



В банке ожидают, что переход россиян в 2022 году к сберегательной модели и обеспечит рекордный за пять лет прирост объема рублевых депозитов — порядка 1,4 трлн рублей.