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В ВТБ спрогнозировали, что будет со ставками по вкладам в ближайшее время

18.01.2022 21:26
26 097
5 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

На рынке вкладов населения сохранится в целом благоприятный для сбережений уровень доходности, но для максимальной доходности лучше открыть вклад в ближайшие пару месяцев, так как дальше не исключено постепенное снижение ставок. При этом у депозитных предложений с двузначными ставками могут быть «подводные камни», а средние по рынку ставки, на которые можно ориентироваться для рациональных вложений, будут варьироваться в районе 8—8,5%, написали эксперты ВТБ.

«Переход ЦБ РФ к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привел к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно: если в 2020 году россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их «под рукой», то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась: основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся», — рассуждают в банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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«Для населения в целом сохранится благоприятный к сбережениям уровень доходности. Между тем при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики, а значит, основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться», — указывают аналитики.

Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2—2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам, считают в ВТБ. По мнению экспертов, «сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или предложения для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций). Банкам невыгодно формировать дорогие пассивные портфели в преддверии возможного снижения ключевой ставки и в условиях жесткой конкуренции на рынке кредитования».

«Поэтому прежде чем открывать сберегательный продукт под двузначную ставку, необходимо тщательно ознакомиться с условиями и определить для себя возможные подводные камни этих предложений. В целом по рынку средние ставки по вкладам будут варьироваться возле 8—8,5% — на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения», — заключают в ВТБ.

В банке ожидают, что переход россиян в 2022 году к сберегательной модели и обеспечит рекордный за пять лет прирост объема рублевых депозитов — порядка 1,4 трлн рублей.

18.01.2022 09:19

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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Комментарии

5
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Soers
19.01.2022 01:12
<p>
Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2—2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам, считают в ВТБ.
</p>
<p>Выглядит не как прогноз банка ВТБ, а как реклама вкладов банка ВТБ. Очевидно же, что с учетом налога на вклады [о котором, кстати, в прогнозе ничего не сказано] размещать деньги в банке практически равносильно тому, чтобы дать деньги банку в беспроцентное пользование.</p>
6
lexandriozzo
19.01.2022 06:57
<p>Я догадываюсь, что будет с вкладами в случае определённого развития событий </p>
2
-man-
-man-
19.01.2022 08:35
<p>Послушай экспертов ВТБ и сделай наоборот.</p>
7
ugor
ugor
19.01.2022 14:14
<p>Уж, не знаю, как кто,а я с вкладами при сложившейся ситуации наигрался ...при таких условиях нет! И ещё раз нет! Максимум это накопительный счёт ..</p>
2
georgy1974
georgy1974
25.01.2022 13:28
<p>Soers, Налог на вклады забирает Правительство, и не у банка, а у непосредственно у вас, банку с этого налога ничего не достается. Ваше мнение о невыгодности банковских вкладов, даже при существующих сегодня ставках, полностью разделяю. Если есть возможности, деньги и знания, чтобы вложиться во что-то другое, пусть менее ликвидное, но при этом достаточно надежное, надо вкладываться. На всякий случай, это я не на недвижимость намекаю, и не на фондовый рынок.</p>
0

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