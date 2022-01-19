Все новости

Официальный курс доллара повысился на 54 копейки, евро — на 11

19.01.2022 14:50
1 417
Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 20 января.

Курс доллара вырос на 53,5 копейки, составив 76,8697 рубля (76,3347 рубля на 19 января). Курс евро увеличен на 11,02 копейки, до 87,1318 рубля (87,0216 рубля на 19 января).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,39 рубля (минус 53 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,68 рубля (минус 42 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,3—77,17 рубля за доллар и 86,53—87,41 рубля за евро.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50