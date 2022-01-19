Официальный курс доллара повысился на 54 копейки, евро — на 11

Банк России установил официальные курсы валют на 20 января.

Курс доллара вырос на 53,5 копейки, составив 76,8697 рубля (76,3347 рубля на 19 января). Курс евро увеличен на 11,02 копейки, до 87,1318 рубля (87,0216 рубля на 19 января).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,39 рубля (минус 53 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,68 рубля (минус 42 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,3—77,17 рубля за доллар и 86,53—87,41 рубля за евро.